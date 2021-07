Bronzo Italia! Il quattro senza fa l’impresa per Rosetti

Advertising

Eurosport_IT : NON MOLLIAMO MAIIIIIII ???????? La Cina prova la rimonta ma il bronzo è nostro: Isola, Fiamingo, Navarria e Santuccio… - Eurosport_IT : CHE CUORE MARIA CENTRACCHIO! ?????? L'azzurra conquista uno splendido bronzo nel Judo nella categoria -63 kg: è la de… - Eurosport_IT : FANTASTICA MARIAAAAAAAAA! ?? Altra medaglia nel judo per l'Italia: la nostra Centracchio batte olandese Franssen e… - TV7Benevento : **Olimpiadi: canottaggio, bronzo all’Italia nel 4 senza uomini**... - Maiosopraosotto : RT @_Carabinieri_: Una nuova splendida medaglia di bronzo per l’Italia a #Tokyo2020 arriva dalla squadra femminile di spada: App. Rossella… -

Ultime Notizie dalla rete : Bronzo Italia

Le prove a squadre sono iniziate con ildelle spadiste ed oggi è il momento degli ... Favoritissima la Corea del Sud, ma in questa Olimpiade le sorprese non sono mancate e l'ci vuole ...Torna in vasca con ambizioni da finale Alberto Razzetti nei 200 misti uomini, di cui èeuropeo in carica e c'è l', a caccia di una difficile qualificazione in finale, nella staffetta 4 ...TOKYO, 28 LUG - Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l'Italia è medaglia di bronzo nel 4 senza di canottaggio. L'equipaggio azzurro, composto da Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Marco Di Costanzo e Giuseppe Vici ...Verso il traguardo l’Italia sfida la Gran Bretagna per il bronzo, con i due equipaggi che per poco non si toccano. Alla fine ad avere la meglio sono stati gli azzurri, terzi dietro alla prima ...