Bronzo Centracchio nel judo | decima medaglia Italia

(Di martedì 27 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Mariaha vinto ladidel torneo olimpico di, categoria -63 kg.Nella finale per il podio l'azzurra ha battuto l'olandese JuulFranssen. Si tratta dellana alle Olimpiadi di Tokyo dopo quattro giornate di gare.“Ladi Odette Giuffrida mi ha dato una spinta incredibile. Abbiamo un grande feeling, esserci l'una per l'altra è un valore aggiunto. C'è tanto di lei” ha dichiarato in lacrime l'azzurra dopo ilnel. “Se credevo ...

ItaliaTeam_it : Cuore, talento, forza di volontà. ?? MARIA CENTRACCHIO medaglia di BRONZO nei 63 kg! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - Coninews : MARIA SEI GRANDEEEEEE! ?? Sul tatami di #Tokyo2020 Maria #Centracchio si prende il BRONZO olimpico ?? nei -63 kg! La… - Eurosport_IT : CHE CUORE MARIA CENTRACCHIO! ?????? L'azzurra conquista uno splendido bronzo nel Judo nella categoria -63 kg: è la de… - QdSit : L'azzurra Maria Centracchio ha conquistato la medaglia di bronzo nel judo 63 kg ai Giochi di Tokyo 2020. #bronzo… - alinidax : RT @Eurosport_IT: CHE CUORE MARIA CENTRACCHIO! ?????? L'azzurra conquista uno splendido bronzo nel Judo nella categoria -63 kg: è la decima m… -

si è però sempre difesa egregiamente, continuando ad affondare dei buoni attacchi che alla fine hanno costretto l'arbitro a comminare anche il terzo shido a Franssen, sempre per passività.Maria- Ansa .per Mariache ha vinto la finale per il terzo posto sul podio nel judo sotto i 63 chilogrammi conto l'olandese Juul Franssen. Atleta azzurra in lacrime alla fine della gara, ...C’è tanto di lei” ha dichiarato in lacrime l’azzurra dopo il bronzo nel judo. “Se credevo nella medaglia? Tutte le persone che mi conoscono sanno che ho sempre detto: il difficile è arrivare ...Maria Centracchio in gara. . Niente da fare per la molisana Maria Centracchio nella semifinale della categoria 63 kg del torneo di judo. L'azzurra ai quarti di finale aveva battuto al golden score per ...