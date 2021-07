Britney Spears: continua la faida familiare contro il padre (Di martedì 27 luglio 2021) L’artista vorrebbe affidare la sua tutela a Jason Rubin continua la vicenda legata alla tutela di Britney Spears. Da mesi la cantante ha intrapreso una vera e propria battaglia legale per liberarsi del controllo dal padre. Dal 2008 la cantante è infatti sotto conservatorship ovvero subisce il controllo sotto ogni aspetto da parte del padre Jamie. Britney ha intanto presentato tramite l’avvocato Mathew Rosengart una petizione per rimuovere ufficialmente il padre e sostituirlo con Jason Rubin, un contabile pubblico. L’uomo avrebbe così il ... Leggi su 361magazine (Di martedì 27 luglio 2021) L’artista vorrebbe affidare la sua tutela a Jason Rubinla vicenda legata alla tutela di. Da mesi la cantante ha intrapreso una vera e propria battaglia legale per liberarsi delllo dal. Dal 2008 la cantante è infatti sotto conservatorship ovvero subisce illlo sotto ogni aspetto da parte delJamie.ha intanto presentato tramite l’avvocato Mathew Rosengart una petizione per rimuovere ufficialmente ile sostituirlo con Jason Rubin, un contabile pubblico. L’uomo avrebbe così il ...

