Brekalo Lazio | Tare avvia i primi contatti con il Wolfsburg | i dettagli

Advertising

AlfredoPedulla : #Brekalo, esterno croato del #Wolfsburg: nome nuovo per la #Lazio. Perfetto per il 4-3-3. Particolare importante: p… - sportli26181512 : La Lazio fiuta l'affare Brekalo. Atalanta, che si fa con Ilicic?: La Lazio fiuta l'affare Brekalo. Atalanta, che si… - Gazzetta_it : La #Lazio fiuta l'affare #Brekalo. Atalanta, che si fa con Ilicic? - LazioNews_24 : #Calciomercato #Lazio, si scalda la pista #Brekalo: #Tare avvia i primi contatti - Cucciolina96251 : RT @Gazzetta_it: La trattativa tra la Lazio e Brekalo soddisferebbe tutti, ecco perché può decollare. Scopriamo di più sull'esterno del Wol… -

Ultime Notizie dalla rete : Brekalo Lazio

Lapiomba su- Laè a caccia di esterni sul mercato e, oltre a Callejon, che potrebbe essere una buona soluzione last minute, i biancocelesti hanno messo nel mirino Josip, classe 1998, in ...Lacomunque si guarda intorno. L'ultimo nome in orbita biancoceleste è quello di Josip, ala croata del Wolfsburg, 25 anni e in scadenza nel 2023. Perfetto per il 4 - 3 - 3 di Sarri. ...Con la fine del ritiro estivo si delineano i primi scenari per la nuova stagione e la Lazio di Maurizio Sarri sta già dimostrando la sua forza offensiva. Con il ritorno di Ciro Immobile e Joaquin Corr ...Cessione Correa - La Lazio sta pensando alla cessione di Correa, nel mirino del Psg. Per sostituirlo ipotesi Brandt e Brekalo.