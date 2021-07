Boxe: Rebecca Nicoli al secondo turno delle Olimpiadi di Tokyo! Nessun problema con Falcon Reyes, ora Harrington (Di martedì 27 luglio 2021) Rebecca Nicoli si qualifica per il secondo turno delle Olimpiadi di Tokyo nella categoria fino a 60 kg (pesi leggeri), portando a tre il numero delle italiane vittoriose fin dal primo turno: a cadere sotto i colpi della rappresentante tricolore, in questo caso, è la messicana Esmeralda Falcon Reyes, sconfitta per decisione non unanime dei giudici (4-1). Un combattimento, quello di Nicoli, partito con estrema decisione: molto convinta l’azzurra nel portare i colpi, neutralizzando più di una volta la vena ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021)si qualifica per ildi Tokyo nella categoria fino a 60 kg (pesi leggeri), portando a tre il numeroitaliane vittoriose fin dal primo: a cadere sotto i colpi della rappresentante tricolore, in questo caso, è la messicana Esmeralda, sconfitta per decisione non unanime dei giudici (4-1). Un combattimento, quello di, partito con estrema decisione: molto convinta l’azzurra nel portare i colpi, neutralizzando più di una volta la vena ...

