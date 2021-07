Boxe | Olimpiadi Tokyo Rebecca Nicoli | “Un’avversaria aggressiva per rompere il ghiaccio era quello che mi serviva”

(Di martedì 27 luglio 2021) Buone notizie questa mattina sono giunte da. L’azzurra ha estromesso dal tabellone del torneo Olimpico dei pesi leggeri la messicana Esmeralda Falcon Reyes aggiudicandosi l’incontro per 4-1. Tutto abbastanza facile dunque per la pugile pavese, che nonostante l’aggressività della centroamericana è riuscita a disimpegnarsi incassando e rispondendo colpo su colpo, impressionando favorevolmente i giudici. Nel prossimo turno, in programma venerdì 30 luglio alle 04:00 italiane, i giochi si faranno duri.troverà sul ring la numero uno del mondo, ovvero l’irlandese Kellie Harrington. L’azzurra è fiduciosa, e dopo aver ...

Rebecca Nicoli batte Esmeralda Falcon Reyes e avanza agli ottavi. Nella categoria 69 kg esce ...La diretta delle Olimpiadi Ore 10:20 JUDO: CENTRACCHIO BATTUTA, CHANCE BRONZO Maria Centracchio non ...00 - TENNIS femminile (ottavi di finale): CAMILA GIORGI Ore 6:06 - boxe femminile - 60kg (primo ...Buone notizie questa mattina sono giunte da Rebecca Nicoli. L'azzurra ha estromesso dal tabellone del torneo Olimpico dei pesi leggeri la messicana Esmeralda Falcon Reyes aggiudicandosi l'incontro per ...