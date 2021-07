Boxe, Angela Carini sfiora l’impresa alle Olimpiadi! Sconfitta per split decision contro il fenomeno Chen (Di martedì 27 luglio 2021) Angela Carini sfiora una clamorosa impresa alle Olimpiadi di Tokyo 2021, dove accarezza una vittoria che sarebbe stata incredibile contro la fuoriclasse Nien-Chin Chen agli ottavi di finale. La pugile italiana si arrende soltanto per split decision (2-3) al cospetto della Campionessa del Mondo 2018, ma la nostra portacolori esce a testa altissima dal tabellone dei pesi welter con la consapevolezza di avere trovato una dimensione internazionale. Resta però tanto amaro in bocca, perché la 22enne ha seriamente spaventato la taiwanese e il verdetto finale è ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021)una clamorosa impresaOlimpiadi di Tokyo 2021, dove accarezza una vittoria che sarebbe stata incredibilela fuoriclasse Nien-Chinagli ottavi di finale. La pugile italiana si arrende soltanto per(2-3) al cospetto della Campionessa del Mondo 2018, ma la nostra portacolori esce a testa altissima dal tabellone dei pesi welter con la consapevolezza di avere trovato una dimensione internazionale. Resta però tanto amaro in bocca, perché la 22enne ha seriamente spaventato la taiwanese e il verdetto finale è ...

