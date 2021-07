Borussia Dortmund, ufficiale l’arrivo di Malen: il comunicato (Di martedì 27 luglio 2021) Il Borussia Dortmund ha ufficializzato l’arrivo di Donyell Malen dal PSV Eindhoven: questo il comunicato ufficiale Il Borussia Dortmund ha ufficializzato l’arrivo di Donyell Malen dal PSV Eindhoven. Il comunicato del club tedesco. Il Borussia Dortmund, ha ingaggiato il nazionale olandese Donyell Malen dal PSV Eindhoven. Il 22enne ha completato ieri le visite mediche obbligatorie nell’ambito del ritiro del BVB a Bad Ragaz (Svizzera) e ha poi firmato un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021) Ilha ufficializzatodi Donyelldal PSV Eindhoven: questo ilIlha ufficializzatodi Donyelldal PSV Eindhoven. Ildel club tedesco. Il, ha ingaggiato il nazionale olandese Donyelldal PSV Eindhoven. Il 22enne ha completato ieri le visite mediche obbligatorie nell’ambito del ritiro del BVB a Bad Ragaz (Svizzera) e ha poi firmato un ...

