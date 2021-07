Borussia Dortmund, Haaland: “Spero che nessuno paghi 175 milioni per comprarmi” (Di martedì 27 luglio 2021) “Fino a ieri ero stato un mese senza parlare con il mio agente. Se valgo così tanto? Spero che sia un rumor e che nessuno paghi quei soldi per un solo giocatore”. Con grande sincerità, Erving Haaland commenta così la possibilità che qualche club possa decidere di pagare 175 milioni di euro per il suo cartellino, strappandolo così al Borussia Dortmund. E sul nuovo arrivato, Malen, che sostituirà Sancho: “Spero che non veda l’ora di scendere in campo con me”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 luglio 2021) “Fino a ieri ero stato un mese senza parlare con il mio agente. Se valgo così tanto?che sia un rumor e chequei soldi per un solo giocatore”. Con grande sincerità, Ervingcommenta così la possibilità che qualche club possa decidere di pagare 175di euro per il suo cartellino, strappandolo così al. E sul nuovo arrivato, Malen, che sostituirà Sancho: “che non veda l’ora di scendere in campo con me”. SportFace.

