Borse fiaccate dal doppio ko dell' Asia Milano chiude a -0 | 8% | effetto spritz su Campari

(Di martedì 27 luglio 2021) In ribasso Wall Street, con gli Usa che registrano prezzi case da record. A Piazza Affari torna a scambiare la banca ligure (chea -58%) dopo anni di stop. Euro sopra 1,18 euro, spread a 106 punti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Borse fiaccate

Il Sole 24 ORE

Euro torna sopra 1,18 euro, spread a 106 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il doppio ko dei listini cinesi di inizio settimana ( - 8% Hong Kong in due sedute, - 4,8% Shanghai) piega leeuropee ...... soprattutto, la necessità di salvare le fragili economieda un anno di pandemia, ma già l'... A parte i pochi meritevoli beneficiari delledi studio, sportive e non, che ancora riescono a ...In ribasso Wall Street, con gli Usa che registrano prezzi case da record. A Piazza Affari torna a scambiare la banca ligure (che chiude a -58%) dopo anni di stop. Euro sopra 1,18 euro, spread a 106 pu ...