Borse europee in rosso, occhi sulle big tech Usa. A Milano scatto di Campari (Di martedì 27 luglio 2021) A Piazza Affari prove di contrattazione per Carige che segna solo un prezzo teorico dopo due anni di stop. Spread in rialzo, euro sotto 1,18 dollari, sale il petrolio Leggi su ilsole24ore (Di martedì 27 luglio 2021) A Piazza Affari prove di contrattazione per Carige che segna solo un prezzo teorico dopo due anni di stop. Spread in rialzo, euro sotto 1,18 dollari, sale il petrolio

Advertising

Benzinga_Italia : ??Nei primi scambi in pre-market i #futures statunitensi erano in ribasso in vista della pubblicazione delle… - Antonio98854326 : Le borse europee e non oscillano come le varianti variano a secondo di che tipo e la variante se e asiatica le bors… - ForexOnlineMeIt : In rosso Piazza Affari e le altre Borse europee - martina_lo_re : #Borse europee in rosso, occhi sulle big tech Usa. A Milano giornata di trimestrali - Il Sole 24 ORE… - zazoomblog : In rosso Piazza Affari e le altre Borse europee - #rosso #Piazza #Affari #altre #Borse -