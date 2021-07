Borsa: Wall Street apre negativa, Dj - 0,54%, Nasdaq - 0,25% (Di martedì 27 luglio 2021) Wall Street apre in calo. Il Dow Jones perde lo 0,54% a 34.947,28 punti, il Nasdaq cede lo 0,25% a 14.804,70 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,46% a 4.401,98 punti. . 27 luglio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021)in calo. Il Dow Jones perde lo 0,54% a 34.947,28 punti, ilcede lo 0,25% a 14.804,70 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,46% a 4.401,98 punti. . 27 luglio 2021

