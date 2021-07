Borsa: Europa in rosso in scia Asia, Milano cede lo 0,83% (Di martedì 27 luglio 2021) L'onda lunga della pressione della Cina sui titoli hi - tech arriva fino all' Europa con le Borse del Vecchio Continente che viaggiano in negativo. L'indice d'area, lo stoxx 600, cede un punto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) L'onda lunga della pressione della Cina sui titoli hi - tech arriva fino all'con le Borse del Vecchio Continente che viaggiano in negativo. L'indice d'area, lo stoxx 600,un punto ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa Borsa: Europa in rosso in scia Asia, Milano cede lo 0,83% L'onda lunga della pressione della Cina sui titoli hi - tech arriva fino all' Europa con le Borse del Vecchio Continente che viaggiano in negativo. L'indice d'area, lo stoxx 600, cede un punto percentuale con le vendite su automotive e componentistica ma anche sui titoli legati ...

Borsa: stretta Cina frena ancora Hong Kong,Europa verso calo Negativi tanto i future sugli Stati Uniti, quanto quelli sull'Europa in una giornata in cui il Fondo monetario pubblica l'aggiornamento del World Economic Outlook. In Italia l'Istat diffonde i dati ...

Borsa: Europa in rosso in scia Asia, Milano cede lo 0,83% - Economia ANSA Nuova Europa Somec rafforza la divisione Landscape con l'acquisizione del 60% di Bluesteel Bluesteel, player europeo nei sistemi ingegnerizzati di facciate e serramenti, sviluppa circa l'80% del suo fatturato nei mercati internazionali, con un focus particolare in Gran Bretagna, Svizzera e ...

Borse europee in rosso, occhi sulle big tech Usa. A Milano giornata di trimestrali I tech hanno appesantito le Borse asiatiche. A Piazza Affari Carige torna alle contrattazioni dopo due anni di stop. Spread in rialzo, euro sotto 1,18 dollari, sale il petrolio ...

