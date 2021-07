Borja Valero al Lebowski: sogno o realtà? L’indiscrezione (Di martedì 27 luglio 2021) Borja Valero potrebbe tornare in campo con la maglia del Centro Storico Lebowski: ecco la clamorosa indiscrezione Borja Valero torna a giocare? Secondo quanto riporta La Nazione potrebbe essere. Il centrocampista spagnolo potrebbe indossare la maglia del Centro Storico Lebowski. Questo club ormai è diventato un’icona nazionale per il calcio di una volta, che basa i suoi principi sulla genuinità del pallone. Nessuna delle parti in causa conferma, ma intanto intorno allo spagnolo si sono accesi entusiasmo e curiosità. Il club che ha scalato le categorie fino alla Promozione vorrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021)potrebbe tornare in campo con la maglia del Centro Storico: ecco la clamorosa indiscrezionetorna a giocare? Secondo quanto riporta La Nazione potrebbe essere. Il centrocampista spagnolo potrebbe indossare la maglia del Centro Storico. Questo club ormai è diventato un’icona nazionale per il calcio di una volta, che basa i suoi principi sulla genuinità del pallone. Nessuna delle parti in causa conferma, ma intanto intorno allo spagnolo si sono accesi entusiasmo e curiosità. Il club che ha scalato le categorie fino alla Promozione vorrebbe ...

