Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Bordeaux, Vladimir #Petkovic è il nuovo allenatore. Dice addio alla nazionale svizzera dopo 7 anni - grandemourinho : RT @RSIsport: ?La Federazione svizzera ha liberato Petkovic dal contratto valido fino al 2022, manca solo la firma prima dell'ufficializzaz… - RSIsport : ?La Federazione svizzera ha liberato Petkovic dal contratto valido fino al 2022, manca solo la firma prima dell'uff… - sportli26181512 : Bordeaux, Vladimir Petkovic è il nuovo allenatore: Il tecnico svizzero lascia la sua nazionale dopo 7 anni. Nella p… - CalcioPillole : #Bordeaux, Vladimir #Petkovic è il nuovo allenatore. Dice addio alla nazionale svizzera dopo 7 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Bordeaux Vladimir

Manca solo l'annuncio ufficiale, maPetkovic sarà il nuovo allenatore del. Il tecnico lascia la nazionale svizzera, che guidava dal 2014, dopo averla trascinata ai quarti di finale degli scorsi Europei . Succede a ...Petkovic è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del. E' questa l'indiscrezione riportata dal quotidiano 'L'Equipe', che spiega come per lui ci sarebbe pronto un triennale e ...Stando al Blick e all'Equipe, Asf e tecnico hanno trovato l'accordo per la risoluzione del contratto con la Nazionale valido fino a fine 2022 ...Vladmir Petkovic e la Federazione svizzera hanno trovato l'accordo per sciogliere il contratto che li legava fino al termine dei Mondiali del 2022. Lo ha anticipato il Blick. Il ct rossocrociato è dun ...