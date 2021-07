Bordeaux | Petkovic sarà il nuovo allenatore | l’ex Lazio pronto a lasciare la Svizzera

(Di martedì 27 luglio 2021) Vladimirè a un passo dal diventare ildel. E’ questa l’indiscrezione riportata dal quotidiano “L’Equipe”, che spiega come per lui ci sarebbeun triennale e che sottolinea come l’accordo con la Federazione dellasia ormai stato raggiunto da parte dei Girondini. L’attuale ct elvetico, infatti, è legato alla nazionale fino al 21 dicembre 2022, masembra ormaia firmare già nei prossimi giorni. SportFace.

Vladimir Petkovic è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Bordeaux. E' questa l'indiscrezione riportata dal quotidiano "L'Equipe", che spiega come per lui ci sarebbe pronto un triennale e c ...