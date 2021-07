Bordeaux | Petkovic è il nuovo tecnico | lascia la Svizzera

(Di martedì 27 luglio 2021) Dopo un grande Europeo, Vladimirha deciso dire la panchina dellaper guidare il. L’ex Lazio ha firmato un contratto di tre anni. La federcalcio elvetica annuncia di aver “esaudito il desiderio” del bosniaco che nei giorni scorsi aveva chiesto la rescissione del contratto per intraprendere una nuova sfida con con il club francese. Dominique Blanc, presidente della Federcalcio, non ha dubbi: “Siamo tristi che Vladimirci lasci, siamo comunque molto grati per i sette anni molto buoni e di successo che Vlado ci ha regalato come allenatore della Nazionale. Oltre ai ...

... trovando un accordo sia consia con il. "Siamo tristi che Vladimirci lasci - dichiara il presidente dell'Asf Dominique Blanc - siamo comunque molto grati per i sette ...Commenta per primo Vladimirè il nuovo allenatore del: l'ex ct della Svizzera lascia la selezione elvetica dopo 7 anni e sposa il progetto del club francese, reduce dal dodicesimo posto in classifica in Ligue1.Dopo il comunicato della federazione svizzera in cui confermava la trattativa con il Bordeaux, Vladimir Petkovic è il nuovo allenatore del club francese. Ad annunciarlo è stata ...Bordeaux, Petkovic è il nuovo allenatore. L'ex Lazio lascia la Svizzera: "Nuovo Ct a tempo debito", fa sapere la federazione ...