Bonus tv, 100 euro fino a fine 2022 per chi cambia (Di martedì 27 luglio 2021) Diventa realtà il Bonus rottamazione tv. Dopo la firma da parte del ministro Gioregetti, partirà a breve la corsa per accaparrarsi la somma di 100 euro per rottamare il vecchio televisore. E si parla di corsa per i semplice motivo che lo stanziamento – circa 250 milioni di euro – sarà sufficiente a coprire circa un quarto delle potenziali richieste. Si attende il via in attesa che il ministero dello Sviluppo economico e quello dell’Economia pubblichino il provvedimento attuativo della norma contenuta nel decreto Sostegni. Si tratta di passare al nuovo standard DVBT-2/HEVC che entrerà in servizio nel 2022 e che dovrebbe ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) Diventa realtà ilrottamazione tv. Dopo la firma da parte del ministro Gioregetti, partirà a breve la corsa per accaparrarsi la somma di 100per rottamare il vecchio televisore. E si parla di corsa per i semplice motivo che lo stanziamento – circa 250 milioni di– sarà sufficiente a coprire circa un quarto delle potenziali richieste. Si attende il via in attesa che il ministero dello Sviluppo economico e quello dell’Economia pubblichino il provvedimento attuativo della norma contenuta nel decreto Sostegni. Si tratta di passare al nuovo standard DVBT-2/HEVC che entrerà in servizio nele che dovrebbe ...

