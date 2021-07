Bonus collaboratori sportivi e pagamenti, ultima chance: scadenza riapertura termini 28/7 (Di martedì 27 luglio 2021) Abbiamo seguito da vicino l’erogazione delle identità dei Bonus collaboratori sportivi dalla loro origine e sempre abbiamo supportato quanti si sono trovati in difficoltà nella ricezione dei pagamenti, pochi giorni fa si é risolto il problema relativo alle incongruenze Inps, in molti hanno ricevuto l’email per rifare la procedura. In questi giorni invece avevamo affrontato la questione relativa alla tanto richiesta riapertura dei termini, riportando sia il post di Valentina Vezzali quanto informazioni di una nostra lettrice nonché collaboratrice sportiva Paola De Caro che ci é stata ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 27 luglio 2021) Abbiamo seguito da vicino l’erogazione delle identità deidalla loro origine e sempre abbiamo supportato quanti si sono trovati in difficoltà nella ricezione dei, pochi giorni fa si é risolto il problema relativo alle incongruenze Inps, in molti hanno ricevuto l’email per rifare la procedura. In questi giorni invece avevamo affrontato la questione relativa alla tanto richiestadei, riportando sia il post di Valentina Vezzali quanto informazioni di una nostra lettrice nonché collaboratrice sportiva Paola De Caro che ci é stata ...

