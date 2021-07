Bonus acqua potabile, chi può richiederlo e come fare (Di martedì 27 luglio 2021) L’Agenzia delle Entrata ha pubblicato il mese scorso il provvedimento per richiedere il Bonus acqua potabile che consiste uno sconto del 50% Lo scorso 16 giugno è stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda il Bonus dell’acqua potabile. Si tratto di uno sconto al 50% sui lavori fatti per razionalizzare l’uso dell’acqua L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 27 luglio 2021) L’Agenzia delle Entrata ha pubblicato il mese scorso il provvedimento per richiedere ilche consiste uno sconto del 50% Lo scorso 16 giugno è stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda ildell’. Si tratto di uno sconto al 50% sui lavori fatti per razionalizzare l’uso dell’L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

moneypuntoit : ?? Bonus sociale (acqua, luce e gas) 2021: perché non è stato ancora pagato? ?? - tiny0ongi : on my way to la spiaggia per il mio secondo giorno di mare nel bel mezzo dello scirocco quindi: caldo infernale, om… - ilgiornale : Con provvedimento del 16 giugno è stato pubblicato il provvedimento delle Entrate sul bonus acqua potabile - ilariasweet94 : Ao bonus stipendio se fanno porcate nell'acqua, ma io boh! #TemptationIsland - cartadamacello : Leggi la vignetta bonus QUI: -