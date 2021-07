Bonazzoli Salernitana | fumata bianca vicina | si studia la formula

(Di martedì 27 luglio 2021) Calciomercato Sampdoria,sempre più vicino alla: siladel trasferimento Federicoè uno dei tre attaccanti di cui la Sampdoria si deve liberare se vuole introdurre dei nuovi innesti a disposizione di Roberto D’Aversa.ha mercato, sebbene il suo prestito al Torino sia stato (e non solo per sue colpe) poco fruttifero. Da settimane si è mossa lae con l’arrivo di Daniele Faggiano è possibile che qualche tassello inizi ad andare al suo posto. Il direttore sportivo della Sampdoria dovrà ...

Commenta per primo Non c'è solo Federico Bonazzoli tra gli esuberi dell'attacco della Sampdoria. Una situazione simile la sta vivendo anche... L'ipotesi Salernitana è tramontana, i campani sembrano più... Commenta per primo Dopo un'esperienza non troppo fortunata al Torino, Federico Bonazzoli è tornato alla Sampdoria, ma il suo destino potrebbe essere lontano da Genova. L'attacco... la Salernitana,... Più facile, attualmente, impostare una trattativa sulla base di un prestito, magari con obbligo di riscatto legato alla permanenza in Serie A. Secondo Tuttosport la cessione a titolo definitivo è un'i... Calciomercato Sampdoria, Bonazzoli sempre più vicino alla Salernitana: si studia la formula del trasferimento Federico Bonazzoli è uno dei tre attaccanti di cui la Sampdoria si deve liberare se vuole...