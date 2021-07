Bologna, visite mediche per Arnautovic (Di martedì 27 luglio 2021) Nella serata di ieri Marko Arnautovic è arrivato a Bologna, accolto con grande entusiasmo da tantissimi tifosi che l’hanno atteso in pieno centro per un primo saluto. L’attaccante austriaco, questa mattina, si è recato all’Isokinetic per svolgere le visite mediche di rito prima di firmare il nuovo contratto che lo legherà al club rossoblù. FOTO: Facebook Arnautovic L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) Nella serata di ieri Markoè arrivato a, accolto con grande entusiasmo da tantissimi tifosi che l’hanno atteso in pieno centro per un primo saluto. L’attaccante austriaco, questa mattina, si è recato all’Isokinetic per svolgere ledi rito prima di firmare il nuovo contratto che lo legherà al club rossoblù. FOTO: FacebookL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

