Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti martedì 27 luglio

(Di martedì 27 luglio 2021) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a272021. Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, uno dei territori più colpiti dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 490 nuovi, 2da comunicare, 13 (=) ricoverati in terapia intensiva, 174 (+12) ricoverati ...

Il maltempo di lunedì 26 luglio ha causato enormi danni in diverse parti dei nostri terriori: dalla Lombardia alè undi guerra. Nel mantovano, il nubifragio con grandine, ha ...... in una sintesi nazionale, nelnazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito ... a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Lombardia,, Liguria, Emilia - Romagna e ...Il bollettino dell’emergenza Coronavirus della Veneto aggiornato a martedì 27 luglio 2021. Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Veneto, uno dei ...Continua la crescita dei nuovi casi di Covid-19 in Veneto, con una leggera impennata dei ricoveri nei reparti ospedalieri non critici. Lo segnala il Bollettino regionale. Sono 490 i nuovi contagi, ...