Bollettino coronavirus oggi 27 luglio, il Covid in Italia e Lombardia (Di martedì 27 luglio 2021) Con la curva dei contagi in salita negli ultimi giorni soprattutto a seguito della diffusione della variante Delta. Ieri, con il consueto calo del lunedì sul fronte dei tamponi, i nuovi casi sono ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 27 luglio 2021) Con la curva dei contagi in salita negli ultimi giorni soprattutto a seguito della diffusione della variante Delta. Ieri, con il consueto calo del lunedì sul fronte dei tamponi, i nuovi casi sono ...

Advertising

RadioGoldAl : Bollettino coronavirus: in Piemonte 224 nuovi casi e nessun decesso. In provincia i contagi sono 19 - pillamaro : (Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria) è stato pubblicato su - zazoomblog : Coronavirus Campania il bollettino Regione di oggi 27 luglio - #Coronavirus #Campania #bollettino - Today_it : Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 27 luglio: 'Il mese di agosto sarà pericoloso' - PerugiaToday : Coronavirus in Umbria, il bollettino del 27 luglio: 114 nuovi positivi, nessun decesso e 5 guariti -