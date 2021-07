Bollettino 27 luglio: 4522 positivi, 24 le vittime. Da febbraio il 99% dei morti non era vaccinato (Di martedì 27 luglio 2021) Sono 4.522 i positivi ai test Covid individuati nel Bollettino Covid del 27 luglio, diramato dal ministero della Salute. Ieri erano stati 3.117. Si sono registrati altri 24. Il totale dei morti dall’inizio dell’epidemia arriva così a 127.995. Al momento quindi le persone positive al virus sono 70.310. La regione con il numero di positivi più alti è il Veneto con 10.465 casi. Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus i casi totali sono stati 4.325.046.Nelle ultime 24 ore il numero di nuovi ingressi nelle terapie intensive è arrivato a 16. Il totale dei ricoverati con sintomi è 1.611. Il totale dei pazienti ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 luglio 2021) Sono 4.522 iai test Covid individuati nelCovid del 27, diramato dal ministero della Salute. Ieri erano stati 3.117. Si sono registrati altri 24. Il totale deidall’inizio dell’epidemia arriva così a 127.995. Al momento quindi le persone positive al virus sono 70.310. La regione con il numero dipiù alti è il Veneto con 10.465 casi. Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus i casi totali sono stati 4.325.046.Nelle ultime 24 ore il numero di nuovi ingressi nelle terapie intensive è arrivato a 16. Il totale dei ricoverati con sintomi è 1.611. Il totale dei pazienti ...

