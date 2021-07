Bloodborne ha una mod che ripristina la scorciatoia del boss Chierico Belva (Di martedì 27 luglio 2021) Una nuova mod di Bloodborne che verrà presto pubblicata ripristinerà alcuni contenuti tagliati nel gioco, 7 anni dopo l'uscita del gioco. La nuova mod, sviluppata da Garden of Eyes, ripristina la porta scorciatoia del Chierico Belva che collega Yharnam Centrale con la Cattedrale. Nel gioco finale, questa porta non è funzionante, poiché c'è una sorta di barriera invisibile che impedisce ai giocatori di usarla. Attualmente non c'è ancora una data di uscita della mod, ma sembra che non sia così lontana dal lancio. Garden of the Eyes ha confermato che la mod è pronta, ma richiede un'ulteriore ottimizzazione ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 luglio 2021) Una nuova mod diche verrà presto pubblicata ripristinerà alcuni contenuti tagliati nel gioco, 7 anni dopo l'uscita del gioco. La nuova mod, sviluppata da Garden of Eyes,la portadelche collega Yharnam Centrale con la Cattedrale. Nel gioco finale, questa porta non è funzionante, poiché c'è una sorta di barriera invisibile che impedisce ai giocatori di usarla. Attualmente non c'è ancora una data di uscita della mod, ma sembra che non sia così lontana dal lancio. Garden of the Eyes ha confermato che la mod è pronta, ma richiede un'ulteriore ottimizzazione ...

