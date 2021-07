Biblioteche di Roma, Fp Cgil: servizi devono ripartire (Di martedì 27 luglio 2021) Roma – “La Capitale d’Italia ha un sistema bibliotecario imponente e in estrema sofferenza, con una spesa pro-capite tra le più basse d’Europa. All’Istituzione Biblioteche di Roma, peraltro commissariata, fanno riferimento 40 sedi, oltre ad altri servizi centrali e periferici e alla gestione dei Bibliopoint.” “Un’attività in crescita a cui si sono destinate sempre meno risorse e sempre meno personale. Negli ultimi 15 anni si sono perse circa 130 unità di ruolo, il 35%, mentre le sedi aperte sono aumentate.” “Le risorse a bilancio, scese progressivamente negli anni, per il prossimo triennio parrebbero assestarsi al di sotto ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 luglio 2021)– “La Capitale d’Italia ha un sistema bibliotecario imponente e in estrema sofferenza, con una spesa pro-capite tra le più basse d’Europa. All’Istituzionedi, peraltro commissariata, fanno riferimento 40 sedi, oltre ad altricentrali e periferici e alla gestione dei Bibliopoint.” “Un’attività in crescita a cui si sono destinate sempre meno risorse e sempre meno personale. Negli ultimi 15 anni si sono perse circa 130 unità di ruolo, il 35%, mentre le sedi aperte sono aumentate.” “Le risorse a bilancio, scese progressivamente negli anni, per il prossimo triennio parrebbero assestarsi al di sotto ...

