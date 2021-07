Bezos ci riprova con la Luna | nuova proposta alla Nasa

(Di martedì 27 luglio 2021) Jeffcicondopo il successo del volo suborbitale della navicella New Shepard di Blue Origin con tre turisti spaziali a bordo. Il magnate e fondatore di Amazon ha inviato una lettera a nome della sua Blue Origin all’amministratore dell’agenzia spaziale Usa, Bill Nelson, con un’offerta a coprire i costi fino a 2 miliardi di dollari – quest’anno e nei prossimi due anni – per lo sviluppo e la produzione di un landerre. E siccomeama giocare con le coincidenze, sul sito di Blue Origin la notizia della letteraé stata postata proprio a ...

Adnkronos

Programma Artemis. Dopo il successo del volo suborbitale della navicella New Shepard di Blue Origin con tre turisti spaziali a bordo, Jeffcicon la Luna. Il magnate e fondatore di Amazon ha scritto una lettera aperta alla NASA offrendo uno sconto di 2 miliardi di dollari per permettere alla sua azienda di costruire un ...Il magnate di Amazon e Blue Origin ha scritto all'amministratore Bill Nelson offrendogli un contratto da 2 mld di dollari. Proprio 50 anni fa la missione Apollo 15 (adsbygoogle = window.adsbygoogle - -...Il contratto per il sistema di atterraggio è stato assegnato a SpaceX ad aprile, ma Blue Origin e una terza società hanno presentato ricorso ...Il magnate di Amazon e Blue Origin ha scritto all'amministratore Bill Nelson offrendogli un contratto da 2 mld di dollari. Proprio 50 anni fa la ...