Berlusconi “Opporsi al vaccino non è libertà, serve unità nazionale” (Di martedì 27 luglio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Quella che l'Italia e il mondo stanno attraversando sarà ricordata dagli storici del futuro come la prima grave crisi mondiale del 21° secolo, forse la prima in assoluto nella storia ad avere davvero caratteristiche globali”. Si apre così la lettera che Silvio Berlusconi ha inviato al Corriere.it parlando degli sviluppi che il Covid-19 sta avendo sulla vita del mondo e delle ricadute negative sull'economia. “In questo contesto così difficile, un Paese fragile come l'Italia avrebbe bisogno della massima unità possibile. E' quello che abbiamo provato a realizzare, prendendo per primi l'iniziativa di un governo di emergenza, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Quella che l'Italia e il mondo stanno attraversando sarà ricordata dagli storici del futuro come la prima grave crisi mondiale del 21° secolo, forse la prima in assoluto nella storia ad avere davvero caratteristiche globali”. Si apre così la lettera che Silvioha inviato al Corriere.it parlando degli sviluppi che il Covid-19 sta avendo sulla vita del mondo e delle ricadute negative sull'economia. “In questo contesto così difficile, un Paese fragile come l'Italia avrebbe bisogno della massimapossibile. E' quello che abbiamo provato a realizzare, prendendo per primi l'iniziativa di un governo di emergenza, che ...

