Belén Rodriguez | la prima foto a tre

(Di martedì 27 luglio 2021) «Noi», tre sole lettere per racchiudere l’essenza di una vita nuova. Belén Rodriguez, che il 12 luglio scorso ha dato alla luce la secondogenita, Luna Marì, ha voluto pubblicare su Instagram la prima foto a tre. Nell’immagine, un selfie allo specchio, la piccola è in braccio alla showgirl argentina, che al suo fianco ha il compagno, Antonino Spinalbese. Il viso della bambina è solo parzialmente visibile, e una sola parola è stata scelta per accompagnare la foto, simbolo di un amore nato in fretta e cresciuto ancor più velocemente.

