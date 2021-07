Belen e i fratelli | nuovo brand

(Di martedì 27 luglio 2021) Tra uno scatto insieme ad Antonino e una foto di Santiago, suo primogenito, in queste ore sui socialha rivelato al suo pubblico ilprogetto nato dalla collaborazione con i suoi. I tre, infatti, hanno creato una nuova linea di abbigliamento. Showgirl, modella, fidanzata, mamma e ora più che mai anche imprenditrice;Rodriguez, insomma, ormai è inarrestabile. Come ha rivelato sui suoi social, che Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Belen fratelli

Gossip News

... delle sorellee Cecilia. Al progetto Hinnominate, a loro si è unito anche il fratello Jeremias . Hinnominate, il brand deiRodriguez Dopo una lunga carriera da modelle, e dopo il ...presenta su Instagram il brand creato con iCecilia e Jeremias . La showgirl 36enne, sempre più rivolta al mondo dell'imprenditoria, scrive: 'Orgogliosi, è nato dall'amore'. I Rodriguez ...Tra uno scatto insieme ad Antonino e una foto di Santiago, suo primogenito, in queste ore sui social Belen ha rivelato al suo pubblico il nuovo progetto ...Unstoppable Belén Rodriguez che sul fronte lavorativo, è già tornata in pista, nonostante alcune difficoltà. LEGGI ORA Più je ne sais quoi per tutte! E, in questo clima di felicità, è arrivata anche l ...