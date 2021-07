Beckham fermato dalla polizia ad Amalfi. Ecco in che guai si è cacciato l’ex calciatore (Di martedì 27 luglio 2021) l’ex calciatore David Beckham, famoso non solo per i suoi trascorsi nella nazionale inglese del Manchester United e nel Real Madrid ma anche per il suo matrimonio scintillante con l’ex Posh Spice del gruppo musicale femminile Spice girls, la mai sorridente Victoria, è alla ribalta in questi giorni per un fatto increscioso. Colpa dei figli In vacanza in Italia ha fatto tappa con il suo yatch di lusso ad Amalfi, turistica e caratteristica cittadina in provincia di Salerno, in Campania, sulla nota costiera Amalfitana. Ma nel clima vacanziero a volte si ignorano, in tutti i ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 27 luglio 2021)David, famoso non solo per i suoi trascorsi nella nazionale inglese del Manchester United e nel Real Madrid ma anche per il suo matrimonio scintillante conPosh Spice del gruppo musicale femminile Spice girls, la mai sorridente Victoria, è alla ribalta in questi giorni per un fatto increscioso. Colpa dei figli In vacanza in Italia ha fatto tappa con il suo yatch di lusso ad, turistica e caratteristica cittadina in provincia di Salerno, in Campania, sulla nota costieratana. Ma nel clima vacanziero a volte si ignorano, in tutti i ...

Advertising

tvoggi : AMALFI: BRAVATA DEL FIGLIO, DAVID BECKHAM FERMATO DALLA GUARDIA DI FINANZA Piccola disavventura per David Beckham i… - infoitsport : Beckham, disavventura in yacht: fermato dalla Guardia di Finanza - infoitsport : David Beckham fermato dalla polizia ad Amalfi - infoitsport : David Beckham, panico per l’ex calciatore: fermato e interrogato dalla Guardia di Finanza sul suo yacht… - infoitsport : Beckham fermato ad Amalfi dalla guardia di finanza per una 'bravata' del figlio -