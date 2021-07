Beach volley, Olimpiadi Tokyo: Daniele Lupo e Paolo Nicolai vincono ancora! (Di martedì 27 luglio 2021) Esultano ancora Daniele Lupo e Paolo Nicolai: alle Olimpiadi di Tokyo gli azzurri del Beach volley vincono anche il match della seconda giornata della Pool F contro la coppia di casa composta dai nipponici Yusuke Ishijima e Katsuhiro Shiratori. La coppia italiana vince in 37 minuti con il punteggio di 21-19 21-16. Nel primo set gli azzurri vanno sotto inseguendo praticamente per tutto il parziale, poi i giapponesi si incartano sul più bello e gli azzurri sono bravi ad azzannare la preda, prima trovando l’aggancio a quota 18 e poi ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Esultano ancora: alledigli azzurri delanche il match della seconda giornata della Pool F contro la coppia di casa composta dai nipponici Yusuke Ishijima e Katsuhiro Shiratori. La coppia italiana vince in 37 minuti con il punteggio di 21-19 21-16. Nel primo set gli azzurri vanno sotto inseguendo praticamente per tutto il parziale, poi i giapponesi si incartano sul più bello e gli azzurri sono bravi ad azzannare la preda, prima trovando l’aggancio a quota 18 e poi ...

