Beach volley Olimpiadi Tokyo. Cina e Usa sugli scudi nella quarta giornata. Soffrono i brasiliani (Di martedì 27 luglio 2021) Spettacolo e sorprese nella quarta giornata del torneo olimpico di Beach volley, che sta entrando nel vivo con le prime sfide quasi dentro o fuori. Non è stata una buona giornata per le coppie brasiliane che hanno rimediato due sconfitte su tre partite. In campo maschile l’unica vittoria verde-oro è arrivata grazie ad Evandro/Bruno Schmidt che hanno superato 2-0 (21-14, 21-16) faticando più del previsto i marocchini Abricha/Elgraoui. Il match del giorno, tra gli uomini, è stato sicuramente quello tra i brasiliani Alison/Alvaro Filho e gli statunitensi Lucena/Dalhausser. ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Spettacolo e sorpresedel torneo olimpico di, che sta entrando nel vivo con le prime sfide quasi dentro o fuori. Non è stata una buonaper le coppie brasiliane che hanno rimediato due sconfitte su tre partite. In campo maschile l’unica vittoria verde-oro è arrivata grazie ad Evandro/Bruno Schmidt che hanno superato 2-0 (21-14, 21-16) faticando più del previsto i marocchini Abricha/Elgraoui. Il match del giorno, tra gli uomini, è stato sicuramente quello tra iAlison/Alvaro Filho e gli statunitensi Lucena/Dalhausser. ...

Advertising

Guido17595958 : @fabio200908 Poi la nostra coppia nel beach volley mica male - rossomille : RT @LoPsihologo: Cinema ristoranti con green pass distanze raggi laser e lanciamissili e poi ho appena fatto un viaggio di 3 ore in treno t… - Sil25Par : RT @LoPsihologo: Cinema ristoranti con green pass distanze raggi laser e lanciamissili e poi ho appena fatto un viaggio di 3 ore in treno t… - Saryna81_ : RT @LoPsihologo: Cinema ristoranti con green pass distanze raggi laser e lanciamissili e poi ho appena fatto un viaggio di 3 ore in treno t… - brongosalvatore : RT @LoPsihologo: Cinema ristoranti con green pass distanze raggi laser e lanciamissili e poi ho appena fatto un viaggio di 3 ore in treno t… -