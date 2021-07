Beach volley, Lupo-Nicolai: “Abbiamo sofferto un po’, ma adesso siamo nella migliore posizione possibile” (Di martedì 27 luglio 2021) Prosegue l’avventura a cinque cerchi della coppia d’oro del Beach volley azzurro formata da Paolo Nicolai e Daniele Lupo. Alla Shiokaze Park Arena di Tokyo è arrivato il secondo successo nel torneo nipponico per il duo dell’Aeronautica Militare. I vice campioni olimpici hanno avuto la meglio sulla coppia giapponese formata da Gottsu e Shiratori per 2-0. Un successo arrivato in occasione di un match dove i nostri portacolori stati bravi a recuperare un primo set complicato, quando la formazione nipponica è stata a lungo avanti. I due avieri sono riusciti a cambiare marcia, e con un fondamentale break hanno fissato il ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Prosegue l’avventura a cinque cerchi della coppia d’oro delazzurro formata da Paoloe Daniele. Alla Shiokaze Park Arena di Tokyo è arrivato il secondo successo nel torneo nipponico per il duo dell’Aeronautica Militare. I vice campioni olimpici hanno avuto la meglio sulla coppia giapponese formata da Gottsu e Shiratori per 2-0. Un successo arrivato in occasione di un match dove i nostri portacolori stati bravi a recuperare un primo set complicato, quando la formazione nipponica è stata a lungo avanti. I due avieri sono riusciti a cambiare marcia, e con un fondamentale break hanno fissato il ...

