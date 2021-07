Bce: anche austriaco Holzmann 'confessa' opposizione a politica tassi (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. - (Adnkronos) - Dopo i due membri del Consiglio Direttivo già 'confessi', il tedesco Jens Weidmann e il belga Pierre Wunsch, ha ammesso la sua opposizione anche il terzo avversario delle politiche dell'Eurotower su tassi, acquisti e inflazione: è Robert Holzmann, governatore della Banca centrale austriaca che in una intervista alla Cnbc ha confessato le proprie "riserve sulla proposta" di rimandare la fine degli interventi del Quantitative Easing a "poco prima" del rialzo dei tassi, atteso non prima del 2024. Nella dichiarazione conclusiva della riunione del Consiglio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. - (Adnkronos) - Dopo i due membri del Consiglio Direttivo già 'confessi', il tedesco Jens Weidmann e il belga Pierre Wunsch, ha ammesso la suail terzo avversario delle politiche dell'Eurotower su, acquisti e inflazione: è Robert, governatore della Banca centrale austriaca che in una intervista alla Cnbc hato le proprie "riserve sulla proposta" di rimandare la fine degli interventi del Quantitative Easing a "poco prima" del rialzo dei, atteso non prima del 2024. Nella dichiarazione conclusiva della riunione del Consiglio, ...

