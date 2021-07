Battiti Live 2021, salta stasera: quando la terza puntata? (Di martedì 27 luglio 2021) Battiti Live, lo show musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, cambia giorno: la terza puntata non andrà in onda stasera 27 luglio. Scopriamo quando è prevista la messa in onda e il motivo della nuova data. Leggi anche: Elisabetta Gregoraci furiosa, Mediaset la sostituisce: chi prende il suo posto? Battiti Live: perché non va... Leggi su donnapop (Di martedì 27 luglio 2021), lo show musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, cambia giorno: lanon andrà in onda27 luglio. Scopriamoè prevista la messa in onda e il motivo della nuova data. Leggi anche: Elisabetta Gregoraci furiosa, Mediaset la sostituisce: chi prende il suo posto?: perché non va...

Advertising

gigliolaas : @ghostvofyou allooora 2 di violetta ahaha poi riki (si scusate ero in prima media), 2 di irama poi alcuni battiti l… - slowdancing19 : @cmqpertina il prossimo anno a battiti live - evneskin_ : Quanto ancora devo aspettare per vedere i Måneskin a battiti live? - frantumidinoi : Mr rain a cornetti battiti live?? - onlyytheebrave : @valoreassoluto_ allora a me prima Tommaso 1 (chiamiamolo così, intendo il ballerino) stava simpatico poi ho visto… -