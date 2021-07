Batterie nuoto, quinta giornata in tv: data, orario e diretta streaming, Tokyo 2020 (Di mercoledì 28 luglio 2021) I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 continuano a regalare spettacolo ed a mettere in palio medaglie di inestimabile valore. Nella quinta giornata di gare di mercoledì 28 luglio verranno disputate anche le Batterie delle gare di nuoto che andranno in scena a partire dalle ore 12:00 italiane (19:00 in Giappone) fino alle 14:00 circa (21:00 a Tokyo). Tutte le gare, come sempre, riceveranno una completa copertura televisiva su Discovery+ ed Eurosport Player, ma saranno trasmesse anche su Eurosport 1 ed Eurosport 2 su Dazn e in chiaro su Rai 2. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE IL ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) I Giochi Olimpici dicontinuano a regalare spettacolo ed a mettere in palio medaglie di inestimabile valore. Nelladi gare di mercoledì 28 luglio verranno disputate anche ledelle gare diche andranno in scena a partire dalle ore 12:00 italiane (19:00 in Giappone) fino alle 14:00 circa (21:00 a). Tutte le gare, come sempre, riceveranno una completa copertura televisiva su Discovery+ ed Eurosport Player, ma saranno trasmesse anche su Eurosport 1 ed Eurosport 2 su Dazn e in chiaro su Rai 2. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE IL ...

