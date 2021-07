“Basta quarantene per i vaccinati e no alle terze dosi”, ci dice Antonella Viola (Di martedì 27 luglio 2021) “Sono contraria alla corsa alla terza dose, con ogni probabilità non servirà. I vaccinati dovrebbero essere esentati dalla quarantena”, l’immunologa Antonella Viola ha il dono della chiarezza, e questa conversazione con il Foglio ne è una riprova. “A dispetto del diffuso allarmismo, il quadro non è preoccupante. Vacciniamoci e convinciamo gli indecisi, anche con il Green pass. Il governo procede nella giusta direzione”, dice al Foglio la docente di Patologia generale presso l’Università di Padova. Stando alla normativa vigente, il vaccinato con doppia dose, che entra in contatto con un positivo, è tenuto ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 luglio 2021) “Sono contraria alla corsa alla terza dose, con ogni probabilità non servirà. Idovrebbero essere esentati dalla quarantena”, l’immunologaha il dono della chiarezza, e questa conversazione con il Foglio ne è una riprova. “A dispetto del diffuso allarmismo, il quadro non è preoccupante. Vacciniamoci e convinciamo gli indecisi, anche con il Green pass. Il governo procede nella giusta direzione”,al Foglio la docente di Patologia generale presso l’Università di Padova. Stando alla normativa vigente, il vaccinato con doppia dose, che entra in contatto con un positivo, è tenuto ...

GsSargenti : @FabrizioRomano Non se ne può più Co ste quarantene comunque. Anche basta. Gente sana come un pesce che si allena d… - sicampeggia : @dottorbarbieri Ma anche basta: se l'efficacia del vac è al 95% ci saranno comunque casi di positività, tanto più a… - HorizonRiccardo : RT @DiegoMatina: Allora. Sommessamente e pacatamente: il green pass è anche poco, io sarei per l’obbligo vaccinale e buonanotte, pena stay… - Phil_83 : @borghi_claudio @Theskeptical_ rimozione imediata #mascherine al chiuso per i #Vaccinati. No quarantene ai… - DiegoMatina : Allora. Sommessamente e pacatamente: il green pass è anche poco, io sarei per l’obbligo vaccinale e buonanotte, pen… -