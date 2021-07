Basket 3×3, Olimpiadi Tokyo: tabellone femminile quarti di finale. L’Italia trova la Cina (Di martedì 27 luglio 2021) Si fa duro il gioco nel Basket 3×3 femminile: alle Olimpiadi di Tokyo è tempo di quarti di finale, con la presenza delL’Italia che entra da sesta e sfiderà la Cina, con cui ha perso per 22-10 nel girone eliminatorio che si è appena concluso. Una sfida complicata, ma anche un ricordo dei Mondiali 2018, quando furono proprio le cinesi le avversarie in semifinale. Struttura per certi versi particolare, quella del tabellone del 3×3: due semifinaliste automatiche, che sono Stati Uniti e Russia (Comitato Olimpico); per quanto ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Si fa duro il gioco nel3×3: allediè tempo didi, con la presenza delche entra da sesta e sfiderà la, con cui ha perso per 22-10 nel girone eliminatorio che si è appena concluso. Una sfida complicata, ma anche un ricordo dei Mondiali 2018, quando furono proprio le cinesi le avversarie in semi. Struttura per certi versi particolare, quella deldel 3×3: due semifinaliste automatiche, che sono Stati Uniti e Russia (Comitato Olimpico); per quanto ...

