Basket 3×3, Olimpiadi Tokyo: Italia sconfitta dalla Russia, ci sarà la Cina nei quarti di finale (Di martedì 27 luglio 2021) Quinta sconfitta per l’Italia nel girone di qualificazione del Basket 3×3 femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Il risultato di 9-17 che premia la Russia (Comitato Olimpico), però, ha un effetto diverso da quello della posizione. Le azzurre, già seste, semplicemente in questo modo trovano la Cina nei quarti di finale, e il precedente non è confortante, essendo un duro 10-22. Le russe, invece, sono seconde vanno direttamente in semifinale, e proprio nel lato di tabellone delle azzurre. La partita, per larghi tratti, non si può ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Quintaper l’nel girone di qualificazione del3×3 femminile alledi. Il risultato di 9-17 che premia la(Comitato Olimpico), però, ha un effetto diverso da quello della posizione. Le azzurre, già seste, semplicemente in questo modo trovano laneidi, e il precedente non è confortante, essendo un duro 10-22. Le russe, invece, sono seconde vanno direttamente in semi, e proprio nel lato di tabellone delle azzurre. La partita, per larghi tratti, non si può ...

Advertising

Beggy_3 : La Rai ha a disposizione 200 ore da trasmettere su TUTTE le Olimpiadi, vedere una partita intera di Basket o Volley… - _Kanmuru : @enfperalta Il tennis non lo fanno vedere quindi non so come stiano giocando, il basket lo seguo tutto in streaming… - zazoomblog : Tokyo 2020 Basket 3×3: Italia sconfitta 17-9 dalla Russia ora i quarti di finale con la Cina - #Tokyo #Basket… - silviarizzo__ : RT @Agnes99560767: Abbiamo perso pure nel 3*3 a basket non è proprio giornata #giochiolimpici - Agnes99560767 : Abbiamo perso pure nel 3*3 a basket non è proprio giornata #giochiolimpici -

Ultime Notizie dalla rete : Basket 3×3 DIRETTA/ Italia COR basket 3x3 (risultato finale 9 - 17): andiamo comunque ai quarti DIRETTA ITALIA COR BASKET 3X3 DONNE (RISULTATO FINALE 9 - 17) Italia COR 9 - 17 : nell'ultima giornata di basket 3 3 donne per il girone alle Olimpiadi Tokyo 2020 subiamo un'altra sconfitta, anche questa nell'aria per quello che si era visto nei giorni precedenti. Mai veramente in gara, le azzurre sono ...

Olimpiadi Tokyo Italia: risultati live. Storica Pellegrini, è in finale ... in attesa di un miracolo da cercare mercoledì 28 luglio alle 3:30 . "Non sono una che si racconta ... - Il programma - Il medagliere Ciclismo - Calcio - Tennis - Pallavolo - Basket ...

DIRETTA ITALIA COR3X3 DONNE (RISULTATO FINALE 9 - 17) Italia COR 9 - 17 : nell'ultima giornata didonne per il girone alle Olimpiadi Tokyo 2020 subiamo un'altra sconfitta, anche questa nell'aria per quello che si era visto nei giorni precedenti. Mai veramente in gara, le azzurre sono ...... in attesa di un miracolo da cercare mercoledì 28 luglio alle:30 . "Non sono una che si racconta ... - Il programma - Il medagliere Ciclismo - Calcio - Tennis - Pallavolo -...