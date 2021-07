Basket 3×3, Olimpiadi Tokyo: Italia ai quarti di finale! La prossima avversaria e il possibile cammino (Di martedì 27 luglio 2021) Vola ai quarti di finale l’Italia femminile di Basket 3×3. Alle azzurre bastano le due vittorie nella fase a gironi per staccare il sesto e ultimo posto valido per continuare l’avventura olimpica. Per D’Alie e compagne l’appuntamento con la verità è questo pomeriggio contro la Cina per provare a conquistare un posto in semifinale. La Cina, infatti, con cinque vittorie su sette partite ha chiuso al terzo posto, alle spalle di USA e delle russe. Le cinesi hanno convinto sin qui, cedendo nettamente (19-9) solo contro il Russian Olympic Commitee, mentre ha spaventato anche gli USA, cedendo di misura 21-19. Nella fase a gironi netto successo ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Vola aidi finale l’femminile di3×3. Alle azzurre bastano le due vittorie nella fase a gironi per staccare il sesto e ultimo posto valido per continuare l’avventura olimpica. Per D’Alie e compagne l’appuntamento con la verità è questo pomeriggio contro la Cina per provare a conquistare un posto in semifinale. La Cina, infatti, con cinque vittorie su sette partite ha chiuso al terzo posto, alle spalle di USA e delle russe. Le cinesi hanno convinto sin qui, cedendo nettamente (19-9) solo contro il Russian Olympic Commitee, mentre ha spaventato anche gli USA, cedendo di misura 21-19. Nella fase a gironi netto successo ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket 3×3 DIRETTA/ Italia COR basket 3x3 (risultato finale 9 - 17): andiamo comunque ai quarti DIRETTA ITALIA COR BASKET 3X3 DONNE (RISULTATO FINALE 9 - 17) Italia COR 9 - 17 : nell'ultima giornata di basket 3 3 donne per il girone alle Olimpiadi Tokyo 2020 subiamo un'altra sconfitta, anche questa nell'aria per quello che si era visto nei giorni precedenti. Mai veramente in gara, le azzurre sono ...

Olimpiadi Tokyo Italia: risultati live. Pellegrini in finale, Giorgi ai quarti nel tennis ... in attesa di un miracolo da cercare mercoledì 28 luglio alle 3:30 . "Non sono una che si racconta ... - Il programma - Il medagliere Ciclismo - Calcio - Tennis - Pallavolo - Basket ...

DIRETTA ITALIA COR 3X3 DONNE (RISULTATO FINALE 9 - 17) Italia COR 9 - 17 : nell'ultima giornata di basket 3x3 donne per il girone alle Olimpiadi Tokyo 2020 subiamo un'altra sconfitta, anche questa nell'aria per quello che si era visto nei giorni precedenti. Mai veramente in gara, le azzurre sono ...