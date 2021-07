Auto elettriche: Stellantis realizzerà, entro il 2025, 35.000 nuove colonnine di ricarica (Di martedì 27 luglio 2021) entro il 2025 il gruppo Stellantis si impegna di realizzare un totale di 9.000 impianti di rifornimento di idrogeno con annesse stazioni di ricarica elettrica e 35.000 colonnine. Oltre all’Italia, saranno inclusi Francia, Portogallo e Spagna L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 27 luglio 2021)ilil grupposi impegna di realizzare un totale di 9.000 impianti di rifornimento di idrogeno con annesse stazioni dielettrica e 35.000. Oltre all’Italia, saranno inclusi Francia, Portogallo e Spagna L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Auto elettriche: Stellantis realizzerà, entro il 2025, 35.000 nuove colonnine di ricarica - Earth40075 : Con un robot mobile potremo ricaricare le auto elettriche (senza andare a caccia delle colonnine) - sicurmoto : RT @sicurauto: ID4 e ID3 Volkswagen: richiamo per rischi di sicurezza in caso d’incidente - sicurauto : ID4 e ID3 Volkswagen: richiamo per rischi di sicurezza in caso d’incidente - Testament73 : RT @etventadv: Grazie al #greenpass sarà possibile identificare chi si ostinerà a viaggiare con auto antiquate anziché con moderne macchine… -