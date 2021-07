Aula senza numero legale, salta prima seduta assestamento bilancio (Di martedì 27 luglio 2021) Roma – Niente numero legale in Assemblea capitolina in quella che sarebbe dovuta essere la prima seduta della ‘maratona’ che attende l’Aula per l’approvazione dell’ultimo assestamento di bilancio del Campidoglio a guida della sindaca Virginia Raggi, in scadenza di legge questo sabato, 31 luglio. I lavori, convocati stamattina alle 10 in videoconferenza, si sono aperti al primo appello ma subito dopo, al momento della votazione dell’ordine dei lavori – che prevede il solo voto finale della delibera di approvazione dei bilanci 2015-2020 dell’azienda speciale Palaexpo e poi ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 luglio 2021) Roma – Nientein Assemblea capitolina in quella che sarebbe dovuta essere ladella ‘maratona’ che attende l’per l’approvazione dell’ultimodidel Campidoglio a guida della sindaca Virginia Raggi, in scadenza di legge questo sabato, 31 luglio. I lavori, convocati stamattina alle 10 in videoconferenza, si sono aperti al primo appello ma subito dopo, al momento della votazione dell’ordine dei lavori – che prevede il solo voto finale della delibera di approvazione dei bilanci 2015-2020 dell’azienda speciale Palaexpo e poi ...

