Attivati nel Lecchese 7.468 slot aggiuntivi per le prime dosi di vaccino anti - Covid

Advertising

emergenzavvf : #Incendi #Sardegna, operativi a #Oristano i due #canadair francesi attivati da @DPCgov nell'ambito del Meccanismo E… - lecco_notizie : Vaccini: attivati 7,4 mila posti in più nel lecchese per prime dosi - Clod40206547 : RT @emergenzavvf: #Incendi #Sardegna, operativi a #Oristano i due #canadair francesi attivati da @DPCgov nell'ambito del Meccanismo Europeo… - PatriziaPiva8 : RT @emergenzavvf: #Incendi #Sardegna, operativi a #Oristano i due #canadair francesi attivati da @DPCgov nell'ambito del Meccanismo Europeo… - marino29b : RT @emergenzavvf: #Incendi #Sardegna, operativi a #Oristano i due #canadair francesi attivati da @DPCgov nell'ambito del Meccanismo Europeo… -

Ultime Notizie dalla rete : Attivati nel

LeccoToday

Per il periodo dal 3 al 14 agosto l'Asst di Lecco ha attivato 7.468 slot aggiuntivi per le prime dosi di vaccino anti Covid - 19. Gli slot - con possibilità di prenotazioni in più - sono così ..."Ci siamoimmediatamente - afferma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini - per ... stiamo intervenendo con azioni di supporto significativemedio periodo, sia per il supporto alle ...Le attività di lancio di acqua proseguiranno finché le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza ...Durante il Consiglio federale di oggi, nella sua informativa, il segretario generale Marco Brunelli ha annunciato che è stata completata la formazione degli arbitri VAR e AVAR per attivare la tecnolog ...