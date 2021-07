Ato Rifiuti | approvato il rendiconto di gestione dell’anno 2020

(Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Consiglio d’Ambito dell’Atodi Avellino, riunito ancora in modalità mista, approva – con il voto favorevole dell’unanimità dei presenti – ildi, chiuso con circa 178mila euro di fondo cassa ed un avanzo di amministrazione di oltre 250mila euro. Il Consiglio d’ambito approva – ancora con votazione unanime – la proposta di dotazione organica dell’ente d’ambito. L’Ato, fin dalla sua costituzione, ha una dotazione organica minimale, “ipotizzata prevedendo, per il breve termine, l’impiego di un numero limitato di dipendenti in modo da ...

