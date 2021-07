Atalanta-Pordenone, biglietti disponibili da giovedì: ecco come acquistarli (Di martedì 27 luglio 2021) disponibili dalle 10 di giovedì 29 luglio i biglietti per l’amichevole di sabato 31 al Gewiss Stadium. Sarà consentito l’accesso ad un numero massimo di 1.000 spettatori. Mascherina obbligatoria. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 27 luglio 2021)dalle 10 di29 luglio iper l’amichevole di sabato 31 al Gewiss Stadium. Sarà consentito l’accesso ad un numero massimo di 1.000 spettatori. Mascherina obbligatoria.

