Ascolti TV | Lunedì 26 luglio 2021. Temptation svetta (23.7%), Rai1 13.6%, Controcorrente debutta al 4.9%. NCIS su Italia1 4.9%, Morning News (12.8%-10.7%) non distante da Uno Mattina (14.6%) e Dedicato (10.8%), crollati con le Olimpiadi (Di martedì 27 luglio 2021) Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 26 luglio 2021, su Rai1 il film Brooklyn ha appassionato 2.416.000 spettatori pari al 13.6%. Su Canale 5 – dalle 21.44 alle 0.52 – la quinta e penultima puntata di Temptation Island ha raccolto davanti al video 3.285.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Rai2 Il Circolo degli Anelli ha interessato 958.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 656.000 spettatori con il 4.3% (Benvenuti di 17 minuti: 580.000 – 3%). Su Rai3 – dalle 20.59 alle 22 – la serata condotta da Milly Carlucci ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 27 luglio 2021)Island Nella serata di ieri,26, suil film Brooklyn ha appassionato 2.416.000 spettatori pari al 13.6%. Su Canale 5 – dalle 21.44 alle 0.52 – la quinta e penultima puntata diIsland ha raccolto davanti al video 3.285.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Rai2 Il Circolo degli Anelli ha interessato 958.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 656.000 spettatori con il 4.3% (Benvenuti di 17 minuti: 580.000 – 3%). Su Rai3 – dalle 20.59 alle 22 – la serata condotta da Milly Carlucci ...

Advertising

MondoTV241 : Ascolti TV di lunedì 26 luglio 2021: vola Temptation Island, Brooklyn si difende, benino l'esordio di Controcorrent… - cristia_urbano : RT @fabiofabbretti: Partenza buona per #MorningNews al 12.8% di share (vs #UnomattinaEstate 14.6%) e al 10.7% nella seconda parte di circa… - SerieTvserie : Ascolti tv lunedì 26 luglio 2021 - tvblogit : Ascolti tv lunedì 26 luglio 2021 - GiusCandela : RT @fabiofabbretti: Partenza buona per #MorningNews al 12.8% di share (vs #UnomattinaEstate 14.6%) e al 10.7% nella seconda parte di circa… -