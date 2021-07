Ascolti tv 26 luglio analisi: Floriana perdona Federico e Bisciglia fa il botto. Coletta fa 13 col film. Gentili, novità per finta. Tokyo accende pure il Tg2 (Di martedì 27 luglio 2021) Ascolti olimpici: Rai 2 tra le 2.00 e le 12.57 a 860mila e 20,2%; al pomeriggio a 2,3 milioni e 18,9%; boom per il Tg2 delle 8.45 a 940mila e al 17,43%, alle 13.00 a 3,5 milioni e 25,3%, alle 20.30 al 10,2% con 1,886 milioni di spettatori. Una lettera d’amore letta da Federico nel corso di un falò straordinario alla fine l’ha salvato (?). Ieri – lunedì 26 luglio, in una giornata olimpica senza ori italiani e qualche delusione – alla sera su Canale 5 Temptation Island si è aperto con la ricomposizione della coppia palermitana, che la bella tentatrice Vincenza non è quindi riuscita a scompaginare. Ha vinto (?) Floriana, ... Leggi su tvzoom (Di martedì 27 luglio 2021)olimpici: Rai 2 tra le 2.00 e le 12.57 a 860mila e 20,2%; al pomeriggio a 2,3 milioni e 18,9%; boom per il Tg2 delle 8.45 a 940mila e al 17,43%, alle 13.00 a 3,5 milioni e 25,3%, alle 20.30 al 10,2% con 1,886 milioni di spettatori. Una lettera d’amore letta danel corso di un falò straordinario alla fine l’ha salvato (?). Ieri – lunedì 26, in una giornata olimpica senza ori italiani e qualche delusione – alla sera su Canale 5 Temptation Island si è aperto con la ricomposizione della coppia palermitana, che la bella tentatrice Vincenza non è quindi riuscita a scompaginare. Ha vinto (?), ...

