Arriva il nuovo poliziesco Sherwood, la serie BBC One rilegge in chiave attuale le proteste dei minatori del 1984 (Di martedì 27 luglio 2021) Sono appena iniziate le riprese di Sherwood, nuovo dramma della BBC One scritto dallo sceneggiatore James Graham: puntando su un genere classico per la tv inglese, la nuova serie sarà un poliziesco contemporaneo che esplora per la prima volta il controverso dispiegamento dei cosiddetti “spycops” (“poliziotti spie”) in giro per la Gran Bretagna, raccontando la storia di una comunità costretta a riesaminare terribili eventi avvenuti decenni prima, di cui sono ancora visibili le cicatrici. La trama di Sherwood è ispirata in parte da eventi realmente accaduti, quelli delle proteste dei ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Sono appena iniziate le riprese didramma della BBC One scritto dallo sceneggiatore James Graham: puntando su un genere classico per la tv inglese, la nuovasarà uncontemporaneo che esplora per la prima volta il controverso dispiegamento dei cosiddetti “spycops” (“poliziotti spie”) in giro per la Gran Bretagna, raccontando la storia di una comunità costretta a riesaminare terribili eventi avvenuti decenni prima, di cui sono ancora visibili le cicatrici. La trama diè ispirata in parte da eventi realmente accaduti, quelli delledei ...

